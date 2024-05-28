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Госдума приняла закон о праве продажи находящегося в залоге у банка имущества

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон о праве граждан самостоятельно продавать по выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Это следует из думской электронной базы.

По действующему законодательству должник для реализации заложенного имущества вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в некоторых случаях исполнительный сбор и работу оценщика. Такой механизм носит длительный характер и предполагает рост долга, считает автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Закон направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намерен отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк и банк дает разрешение гражданину в течение четырех месяцев самостоятельно реализовать имущество, пояснила она.

«В том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку, но самое главное – создает возможность получения гражданином реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты», – добавила Яровая.

Банки в январе – марте 2024 г. выдали 53 810 кредитов под залог имущества на общую сумму в 63,3 млрд руб., рост в денежном объеме составил 28% квартал к кварталу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материал Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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