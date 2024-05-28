Госдума приняла закон о праве продажи находящегося в залоге у банка имущества
Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон о праве граждан самостоятельно продавать по выгодной цене имущество, которое находится в залоге у банка. Это следует из думской электронной базы.
По действующему законодательству должник для реализации заложенного имущества вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в некоторых случаях исполнительный сбор и работу оценщика. Такой механизм носит длительный характер и предполагает рост долга, считает автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
Закон направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намерен отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк и банк дает разрешение гражданину в течение четырех месяцев самостоятельно реализовать имущество, пояснила она.
«В том случае, если в течение четырех месяцев он успешно решает эту задачу, заключается трехсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку, но самое главное – создает возможность получения гражданином реальных средств, которые бы позволили ему компенсировать свои ранее понесенные затраты», – добавила Яровая.
Банки в январе – марте 2024 г. выдали 53 810 кредитов под залог имущества на общую сумму в 63,3 млрд руб., рост в денежном объеме составил 28% квартал к кварталу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материал Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов.