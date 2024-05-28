Госдума приняла закон о праве продажи находящегося в залоге у банка имущества

Банки в январе – марте 2024 г. выдали 53 810 кредитов под залог имущества на общую сумму в 63,3 млрд руб., рост в денежном объеме составил 28% квартал к кварталу, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материал Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов.