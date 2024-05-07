Кредитование россиян под залог имущества выросло на 28% в I квартале

По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов. Также выросли средний размер таких кредитов (+9%) и средний срок. Он составил в I квартале текущего года 63 месяца, квартальный рост – пять месяцев. Средневзвешенная ставка по всем типам залоговых кредитов в РФ составила 18,34%.