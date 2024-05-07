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Кредитование россиян под залог имущества выросло на 28% в I квартале

Ведомости

Российские банки в январе – марте 2024 г. выдали 53 810 кредитов под залог имущества на общую сумму в 63,3 млрд руб., рост в денежном объеме составил 28% квартал к кварталу. Об этом пишет «Коммермантъ» со ссылкой на материал Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов. Также выросли средний размер таких кредитов (+9%) и средний срок. Он составил в I квартале текущего года 63 месяца, квартальный рост – пять месяцев. Средневзвешенная ставка по всем типам залоговых кредитов в РФ составила 18,34%.

Тенденцию газете подтвердили в Альфа-банке. «Мы наблюдаем тенденцию роста числа выдач, продукт становится востребованным для все большего числа клиентов. <...> Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку – сохранить клиента в рамках ограничений», – рассказал изданию собеседник из кредитной организации.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян выросли за январь – март на 5,8%.

26 апреля Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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