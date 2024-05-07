Кредитование россиян под залог имущества выросло на 28% в I квартале
Российские банки в январе – марте 2024 г. выдали 53 810 кредитов под залог имущества на общую сумму в 63,3 млрд руб., рост в денежном объеме составил 28% квартал к кварталу. Об этом пишет «Коммермантъ» со ссылкой на материал Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным издания, рост кредитования под залог имущества связан с желанием заемщиков получить более комфортные условия по ставкам и увеличить сроки кредитов. Также выросли средний размер таких кредитов (+9%) и средний срок. Он составил в I квартале текущего года 63 месяца, квартальный рост – пять месяцев. Средневзвешенная ставка по всем типам залоговых кредитов в РФ составила 18,34%.
Тенденцию газете подтвердили в Альфа-банке. «Мы наблюдаем тенденцию роста числа выдач, продукт становится востребованным для все большего числа клиентов. <...> Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку – сохранить клиента в рамках ограничений», – рассказал изданию собеседник из кредитной организации.
26 апреля Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г.