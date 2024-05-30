Во Франции закрыто почти 95% аптек из-за забастовки
Во Франции закрыто почти 95% аптек из-за крупнейшей забастовки фармацевтов, передает радиостанция Franceinfo.
Причинами акций протеста стали нехватка лекарств, онлайн-продажи препаратов и закрытие аптек. О забастовке предупреждали профсоюзы Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). В Бургундии – Франш-Конте запланировано несколько митингов.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представители местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.
По данным на 16 мая ущерб от погромов в Новой Каледонии был оценен в 200 млн евро. По информации BFMTV, только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий. 17 мая верховный комиссар Франции Луи Ле Франк заявил, что власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии.