Во Франции закрыто почти 95% аптек из-за забастовки

По данным на 16 мая ущерб от погромов в Новой Каледонии был оценен в 200 млн евро. По информации BFMTV, только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий. 17 мая верховный комиссар Франции Луи Ле Франк заявил, что власти Франции потеряли контроль над некоторыми районами Новой Каледонии.