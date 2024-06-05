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Осужденный немецкий инвестор Ральф Новак сдался властям

Ведомости

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, которого суд в Москве признал виновным по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, добровольно сдался властям. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Константин Елфимов.

«Да, подтверждаю – мой доверитель добровольно пришел в инспекцию [ФСИН России]», – сказал защитник.

3 июня Тушинский суд Москвы признал виновными гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Им назначено пять лет и четыре года исправительной колонии соответственно.

Новак на оглашении приговора не присутствовал, и его местонахождение суду не было известно. Адвокат бизнесмена утверждал, что не может дозвониться доверителю.

4 июня издание Der Spiegel сообщило, что Новак перед оглашением приговора пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве. Утверждается, что после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи инвестор добровольно покинул посольство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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