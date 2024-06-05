Осужденный немецкий инвестор Ральф Новак сдался властям

3 июня Тушинский суд Москвы признал виновными гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Им назначено пять лет и четыре года исправительной колонии соответственно.