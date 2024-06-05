Осужденный немецкий инвестор Ральф Новак сдался властям
Немецкий бизнесмен Ральф Новак, которого суд в Москве признал виновным по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, добровольно сдался властям. Об этом «Ведомостям» сообщил его адвокат Константин Елфимов.
«Да, подтверждаю – мой доверитель добровольно пришел в инспекцию [ФСИН России]», – сказал защитник.
3 июня Тушинский суд Москвы признал виновными гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Им назначено пять лет и четыре года исправительной колонии соответственно.
Новак на оглашении приговора не присутствовал, и его местонахождение суду не было известно. Адвокат бизнесмена утверждал, что не может дозвониться доверителю.
4 июня издание Der Spiegel сообщило, что Новак перед оглашением приговора пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве. Утверждается, что после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи инвестор добровольно покинул посольство.