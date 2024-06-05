Стримера YokoBovich приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии

Останкинский суд Москвы признал Бажутову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Название по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы. Бажутова будет отбывать наказание в колонии общего режима.