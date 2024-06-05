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Стримера YokoBovich приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии

Ведомости

Стримера Анну Бажутову (YokoBovich) приговорили к 5,5 годам колонии по делу о дискредитации армии России, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Останкинский суд Москвы признал Бажутову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Название по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы. Бажутова будет отбывать наказание в колонии общего режима. 

Суд установил, что в ходе трансляции на видеохостинге Twitch девушка дискредитировала использование ВС РФ и «допускала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти».

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», в апреле 2022 г. Бажутова назвала российских военных «оккупантами» и упомянула события в Буче Киевской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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