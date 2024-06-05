Стримера YokoBovich приговорили к 5,5 года колонии по делу о фейках об армии
Стримера Анну Бажутову (YokoBovich) приговорили к 5,5 годам колонии по делу о дискредитации армии России, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Останкинский суд Москвы признал Бажутову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Название по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы. Бажутова будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Суд установил, что в ходе трансляции на видеохостинге Twitch девушка дискредитировала использование ВС РФ и «допускала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти».
Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», в апреле 2022 г. Бажутова назвала российских военных «оккупантами» и упомянула события в Буче Киевской области.