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Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве

Ведомости

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Долматова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Он арестован до 4 июля.

По версии следствия, бывший замруководителя Росприроднадзора обеспечил победу необходимых ему лиц в конкурсе по созданию программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.

15 сентября 2023 г. Железнодорожный суд Красноярска приговорил бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года колонии общего режима.

Суд установил, что основной исполнитель строительства метрополитена в Красноярске «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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