Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Долматова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Он арестован до 4 июля.
По версии следствия, бывший замруководителя Росприроднадзора обеспечил победу необходимых ему лиц в конкурсе по созданию программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду.
15 сентября 2023 г. Железнодорожный суд Красноярска приговорил бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года колонии общего режима.
Суд установил, что основной исполнитель строительства метрополитена в Красноярске «Красноярский ТИСИЗ» (100% акций в нем принадлежит Митволю) получил 950 млн руб. из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.