Греф: небывалый рост зарплат в РФ не может продолжаться слишком долго

В этот же день на бизнес-завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа Греф заявил об исчерпаемости модели текущего экономического роста России. По его словам, растущие бюджетные траты привели к повышению зарплат, люди становятся более состоятельными и получают кредиты. За счет сложения бюджетного и кредитного импульсов экономика растет хорошими темпами. При этом деньги направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них растут, в отличие от производительности труда. Греф уверен, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе страна может потерять темпы экономического роста.