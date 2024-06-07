Греф: небывалый рост зарплат в РФ не может продолжаться слишком долго
Высокий рост заработной платы в России не будет продолжаться долго, это может продлиться еще год, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что «эта модель роста исчерпаема».
«Сколько это [высокий рост зарплат] будет продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год», – сказал Греф.
В этот же день на бизнес-завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа Греф заявил об исчерпаемости модели текущего экономического роста России. По его словам, растущие бюджетные траты привели к повышению зарплат, люди становятся более состоятельными и получают кредиты. За счет сложения бюджетного и кредитного импульсов экономика растет хорошими темпами. При этом деньги направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них растут, в отличие от производительности труда. Греф уверен, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе страна может потерять темпы экономического роста.
6 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что предпринятые регулятором меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач, так как банки переключились на заемщиков с более высоким доходом.