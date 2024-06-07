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Греф: небывалый рост зарплат в РФ не может продолжаться слишком долго

Ведомости

Высокий рост заработной платы в России не будет продолжаться долго, это может продлиться еще год, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что «эта модель роста исчерпаема».

«Сколько это [высокий рост зарплат] будет продолжаться, зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги. Скорее всего, рост бюджетных расходов не будет продолжаться долго. Я не знаю, сколько это может длиться еще, может быть, год», – сказал Греф.

В этот же день на бизнес-завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФа Греф заявил об исчерпаемости модели текущего экономического роста России. По его словам, растущие бюджетные траты привели к повышению зарплат, люди становятся более состоятельными и получают кредиты. За счет сложения бюджетного и кредитного импульсов экономика растет хорошими темпами. При этом деньги направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них растут, в отличие от производительности труда. Греф уверен, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе страна может потерять темпы экономического роста.

6 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что предпринятые регулятором меры по охлаждению потребительского кредитования не привели к сокращению выдач, так как банки переключились на заемщиков с более высоким доходом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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