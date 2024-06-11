Суд приговорил основателя ЧВК «Енот» Андрея Молокоедова к 14 годам колонии
Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Молокоедов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Газета «Коммерсантъ» 7 июня сообщала, что прокуратура потребовала в суде назначить фигуранту наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима.
По версии следствия, в 2018 г. Молокоедов возглавил организованное преступное сообщество, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Енот»), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, фигурант через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост, полагали правоохранители.
Суд признал Молокоедова виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в течение года.