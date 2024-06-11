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Суд приговорил основателя ЧВК «Енот» Андрея Молокоедова к 14 годам колонии

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Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем военно-патриотической организации ЧВК «Енот». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Молокоедов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Газета «Коммерсантъ» 7 июня сообщала, что прокуратура потребовала в суде назначить фигуранту наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 г. Молокоедов возглавил организованное преступное сообщество, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Енот»), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, фигурант через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост, полагали правоохранители.

Суд признал Молокоедова виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в течение года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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