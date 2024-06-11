Суд приговорил основателя ЧВК «Енот» Андрея Молокоедова к 14 годам колонии

По версии следствия, в 2018 г. Молокоедов возглавил организованное преступное сообщество, действовавшее под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества» («Енот»), после чего организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Кроме того, фигурант через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху, чтобы тот покинул пост, полагали правоохранители.