Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии

Суперкампус в Якутии объединит несколько учреждений среднего профессионального образования. Ожидается, что в корпусах площадью 18 500 кв. м будут очно учиться 4500 студентов в год. Кроме того, планируется построить мастерские, помещения для стартапов и коворкинги площадью 14 000 кв. м. Общежития площадью 45 000 кв. м будут рассчитаны на 4500 студентов и преподавателей в год.