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Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил идею создать суперкампус в Якутии. Такую инициативу ему представили во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске.

Предложение озвучил вице-премьер Якутии Анатолий Семенов. Он рассказал, что такой проект в сфере инновационных технологий объединит усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По мнению Семенова, суперкампус поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.

«Надо поддержать такую инициативу», – положительно оценил идею Путин (цитата по ТАСС).

Суперкампус в Якутии объединит несколько учреждений среднего профессионального образования. Ожидается, что в корпусах площадью 18 500 кв. м будут очно учиться 4500 студентов в год. Кроме того, планируется построить мастерские, помещения для стартапов и коворкинги площадью 14 000 кв. м. Общежития площадью 45 000 кв. м будут рассчитаны на 4500 студентов и преподавателей в год.

Также на территории кампуса будут спортивно-оздоровительный центр, молодежный культурно-досуговый центр, бизнес-центр и др. По оценке министерства строительства Якутии, строительство такого объекта обойдется в порядка 14,3 млрд руб. Одним из инвесторов проекта выступает ВЭБ.РФ.

В феврале 2024 г. глава Якутска Евгений Григорьев представил мастер-план развития города до 2030 г., который в том числе включает суперкампус.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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