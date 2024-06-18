Путин поддержал идею создания суперкампуса в Якутии
Президент России Владимир Путин одобрил идею создать суперкампус в Якутии. Такую инициативу ему представили во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в Якутске.
Предложение озвучил вице-премьер Якутии Анатолий Семенов. Он рассказал, что такой проект в сфере инновационных технологий объединит усилия сразу 13 специальных профессиональных образовательных учреждений. По мнению Семенова, суперкампус поможет привлечь талантливую молодежь на Дальний Восток.
Суперкампус в Якутии объединит несколько учреждений среднего профессионального образования. Ожидается, что в корпусах площадью 18 500 кв. м будут очно учиться 4500 студентов в год. Кроме того, планируется построить мастерские, помещения для стартапов и коворкинги площадью 14 000 кв. м. Общежития площадью 45 000 кв. м будут рассчитаны на 4500 студентов и преподавателей в год.
В феврале 2024 г. глава Якутска Евгений Григорьев представил мастер-план развития города до 2030 г., который в том числе включает суперкампус.