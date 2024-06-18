Львова-Белова призвала создать языковые курсы для детей мигрантов

Проблему неоднократно также озвучивал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он выступал против обучения в школах детей без знания русского языка и предлагал ввести «годовые подготовительные курсы по русскому языку» для детей мигрантов. В июне 2023 г. Фадеев говорил, что от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.