Львова-Белова призвала создать языковые курсы для детей мигрантов
Дети мигрантов, которые собираются учиться в российских школах, должны владеть русским языком, для этого нужно организовать языковые курсы. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам заседания комиссии уполномоченных по правам ребенка государств СНГ.
«Для нас, института уполномоченных, очень важно, чтобы мы смогли добиться того, чтобы все дети, которые шли в образовательные учреждения [РФ], владели русским языком. Для этого должны быть организованы языковые курсы, экскурс в русскую культуру, русскую историю», – отметила она (цитата по ТАСС).
Омбудсмен добавила, что в регионах идет работа по этому направлению. Она подчеркнула, что интеграция в языковую, культурную и историческую среду страны должна носить обязательный характер.
В ноябре 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах появится диагностика на уровень владения русским языком для детей мигрантов. По ее результатам для школьников могут ввести курсы русского.
Проблему неоднократно также озвучивал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он выступал против обучения в школах детей без знания русского языка и предлагал ввести «годовые подготовительные курсы по русскому языку» для детей мигрантов. В июне 2023 г. Фадеев говорил, что от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.