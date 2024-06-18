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Львова-Белова призвала создать языковые курсы для детей мигрантов

Ведомости

Дети мигрантов, которые собираются учиться в российских школах, должны владеть русским языком, для этого нужно организовать языковые курсы. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам заседания комиссии уполномоченных по правам ребенка государств СНГ.

«Для нас, института уполномоченных, очень важно, чтобы мы смогли добиться того, чтобы все дети, которые шли в образовательные учреждения [РФ], владели русским языком. Для этого должны быть организованы языковые курсы, экскурс в русскую культуру, русскую историю», – отметила она (цитата по ТАСС).

Омбудсмен добавила, что в регионах идет работа по этому направлению. Она подчеркнула, что интеграция в языковую, культурную и историческую среду страны должна носить обязательный характер.

В ноябре 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах появится диагностика на уровень владения русским языком для детей мигрантов. По ее результатам для школьников могут ввести курсы русского.

Проблему неоднократно также озвучивал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он выступал против обучения в школах детей без знания русского языка и предлагал ввести «годовые подготовительные курсы по русскому языку» для детей мигрантов. В июне 2023 г. Фадеев говорил, что от половины до 3/4 «детей с миграционной историей», в том числе получивших гражданство, плохо знают русский язык или не знают его вовсе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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