ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах
В Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков и других следственных мероприятий в рамках уголовного дела о махинациях при реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявителем является Минэнерго. Дело связано с хищением бюджетных средств через подведомственное Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).
По версии следствия, в 1998 г. компания «Сибстройинвест» через ГУРШ получила госконтракт на ликвидацию шахты им. 40-летия Октября бывшего ОАО «Кизелуголь» на сумму более 103 млн руб. Работы должны были провести за несколько месяцев, о чем подрядчик отчитался перед заказчиком. Следствие считает, что ГУРШ не проконтролировал выполнение работ. В 2023 г. на эти же цели выделили еще более 261 млн руб., деньги получила уже «Шахтастрой». В ходе проверок ФСБ, МВД и Минэнерго выяснилось, что шахта так и не была ликвидирована.
«Коммерсантъ» пишет, что теперь речь может идти не только о махинациях, но и о «ситуации, близкой к экологической катастрофе». По данным источников, близких к следствию, акватория реки Усьва и ее берега сильно загрязнены. Пока что в материалах дела сумма ущерба составляет 1,5 млн руб., но это формальная цифра, которая в скором времени сильно возрастет, пишет газета.
По данным Минэнерго, почти все контракты с 2014 по 2023 гг. почти на 7 млрд руб. ГУРШ заключила только с четырьмя компаниям – «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой». Сейчас следственные действия проводятся в разных регионах РФ, где действовали подрядчики ГУРШ. Может быть задержано до 10 подозреваемых, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, на допрос был доставлен гендиректор ГУРШ Андрей Моисеенков.