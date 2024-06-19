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ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах

Ведомости

В Москве, Подмосковье, Пермском крае, Кемеровской, Ростовской и Калининградской областях сотрудники ФСБ и МВД провели около 50 обысков и других следственных мероприятий в рамках уголовного дела о махинациях при реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявителем является Минэнерго. Дело связано с хищением бюджетных средств через подведомственное Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

По версии следствия, в 1998 г. компания «Сибстройинвест» через ГУРШ получила госконтракт на ликвидацию шахты им. 40-летия Октября бывшего ОАО «Кизелуголь» на сумму более 103 млн руб. Работы должны были провести за несколько месяцев, о чем подрядчик отчитался перед заказчиком. Следствие считает, что ГУРШ не проконтролировал выполнение работ. В 2023 г. на эти же цели выделили еще более 261 млн руб., деньги получила уже «Шахтастрой». В ходе проверок ФСБ, МВД и Минэнерго выяснилось, что шахта так и не была ликвидирована.

«Коммерсантъ» пишет, что теперь речь может идти не только о махинациях, но и о «ситуации, близкой к экологической катастрофе». По данным источников, близких к следствию, акватория реки Усьва и ее берега сильно загрязнены. Пока что в материалах дела сумма ущерба составляет 1,5 млн руб., но это формальная цифра, которая в скором времени сильно возрастет, пишет газета.

По данным Минэнерго, почти все контракты с 2014 по 2023 гг. почти на 7 млрд руб. ГУРШ заключила только с четырьмя компаниям – «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник», и «Промстрой». Сейчас следственные действия проводятся в разных регионах РФ, где действовали подрядчики ГУРШ. Может быть задержано до 10 подозреваемых, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, на допрос был доставлен гендиректор ГУРШ Андрей Моисеенков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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