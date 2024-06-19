ФСБ и МВД провели около 50 обысков по делу о нерентабельных шахтах

По версии следствия, в 1998 г. компания «Сибстройинвест» через ГУРШ получила госконтракт на ликвидацию шахты им. 40-летия Октября бывшего ОАО «Кизелуголь» на сумму более 103 млн руб. Работы должны были провести за несколько месяцев, о чем подрядчик отчитался перед заказчиком. Следствие считает, что ГУРШ не проконтролировал выполнение работ. В 2023 г. на эти же цели выделили еще более 261 млн руб., деньги получила уже «Шахтастрой». В ходе проверок ФСБ, МВД и Минэнерго выяснилось, что шахта так и не была ликвидирована.