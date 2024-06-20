Из-за урагана в Москве госпитализировали 18 человек
В Москве 18 человек госпитализированы после урагана, среди них четыре ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары, трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное», – говорится в сообщении.
20 июня столицу накрыли сильные ливни с грозой и ветром. Объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. По мнению синоптиков, это последнее в июне обострение погоды и остаток месяца для горожан пройдет более спокойно. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о том, что их ждет «очередное испытание экстремальными погодными условиями».
В городе временно закрыли парки культуры и отдыха, фестивальные площадки, а также Московский зоопарк. Департамент торговли и услуг Москвы обратился к ресторанам и кафе с летними верандами с просьбой укрепить все конструкции и временно прекратить эксплуатацию сезонных кафе.