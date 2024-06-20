Из-за урагана в Москве госпитализировали 18 человек

20 июня столицу накрыли сильные ливни с грозой и ветром. Объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды. По мнению синоптиков, это последнее в июне обострение погоды и остаток месяца для горожан пройдет более спокойно. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о том, что их ждет «очередное испытание экстремальными погодными условиями».