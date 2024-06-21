Суд в Москве продлил арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова
Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина, который проходит по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Фомин пробудет под стражей до 23 сентября. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Следствие полагает, что Фомин оказывал задержанному в апреле Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Отмечалось также, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.
18 мая сообщалось, что Фомин располагает связями в руководстве предприятий оборонного ведомства и может угрожать свидетелям судопроизводства.
20 июня суд продлил арест Иванова и проходящего по его делу предпринимателя Сергея Бородина. Они также останутся в СИЗО до 23 сентября.