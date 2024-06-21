Суд в Москве продлил арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Следствие полагает, что Фомин оказывал задержанному в апреле Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Отмечалось также, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.