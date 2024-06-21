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Суд в Москве продлил арест фигуранту дела экс-замминистра обороны Иванова

Ведомости

Басманный районный суд Москвы на три месяца продлил арест совладельца ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина, который проходит по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Фомин пробудет под стражей до 23 сентября. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Следствие полагает, что Фомин оказывал задержанному в апреле Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Отмечалось также, что Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания ими услуг имущественного характера.

18 мая сообщалось, что Фомин располагает связями в руководстве предприятий оборонного ведомства и может угрожать свидетелям судопроизводства.

20 июня суд продлил арест Иванова и проходящего по его делу предпринимателя Сергея Бородина. Они также останутся в СИЗО до 23 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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