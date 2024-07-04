Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 000 рублей

Стипендия президента РФ будет назначаться сроком на один год и выплачивается 3400 студентам, курсантам и слушателям вузов ежемесячно. Для ее получения они должны обучаться по образовательным программам специальностей или направлений, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.