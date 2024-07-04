Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 000 рублей
Министрество высшего образования и науки РФ предложило с 1 сентября повысить президентские стипендии до 30 000 руб. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Стипендия президента РФ будет назначаться сроком на один год и выплачивается 3400 студентам, курсантам и слушателям вузов ежемесячно. Для ее получения они должны обучаться по образовательным программам специальностей или направлений, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.
27 июня Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для студентов, являющихся родителями детей дошкольного возраста. В министерстве добавили, что сейчас в 452 университетах страны женщины, родившие ребенка во время обучения, уже получают материальную помощь. В 347 вузах оказывается материальная поддержка одиноким матерям или отцам.