В Госдуму внесут проект о повышении штрафов для авиадебоширов

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. В пояснительной записке также сообщалось, что он разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». Авторы инициативы отмечали, что в последнее время наблюдается существенное снижение транспортной дисциплины водителей.