В Госдуму внесут проект о повышении штрафов для авиадебоширов
На рассмотрение Госдумы 5 июля планируется внести законопроект, который повысит штрафы за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. За курение на борту по законопроекту предусмотрен штраф в 3000 – 5000 руб., а за нахождение в состоянии опьянения – 5000 – 10 000 руб. Сейчас сумма наказания за эти нарушения составляет от 500 до 1500 руб. Кроме того, за неподчинение командиру воздушного суда предлагается установить штраф 8000 – 12 000 руб. (сейчас 2000 – 5000 руб.).
В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. В пояснительной записке также сообщалось, что он разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». Авторы инициативы отмечали, что в последнее время наблюдается существенное снижение транспортной дисциплины водителей.