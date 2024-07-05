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В Госдуму внесут проект о повышении штрафов для авиадебоширов

Ведомости

На рассмотрение Госдумы 5 июля планируется внести законопроект, который повысит штрафы за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. За курение на борту по законопроекту предусмотрен штраф в 3000 – 5000 руб., а за нахождение в состоянии опьянения – 5000 – 10 000 руб. Сейчас сумма наказания за эти нарушения составляет от 500 до 1500 руб. Кроме того, за неподчинение командиру воздушного суда предлагается установить штраф 8000 – 12 000 руб. (сейчас 2000 – 5000 руб.).

В феврале в Госдуму был внесен законопроект об увеличении более чем в 10 раз штрафов за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. В пояснительной записке также сообщалось, что он разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». Авторы инициативы отмечали, что в последнее время наблюдается существенное снижение транспортной дисциплины водителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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