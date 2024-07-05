Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 000 евро

Ведомости

Обвиняемого в хищении 500 000 евро гражданина Турции Левента Аслана Паксой, который находился в международном розыске, передали Турции из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня в международном аэропорту "Внуково" им. А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали разыскиваемого представителям компетентных органов Турецкой Республики», – уточнила Волк.

По данным турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Потерпевшим стал коммерсант, который хотел получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором. Тот выразил готовность вложить необходимые средства, если клиент докажет способность вернуть их и принесет на встречу 500 000 евро. Бизнесмен передал конверт, обвиняемый с сообщником забрали деньги и перестали выходить на связь.

Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 г. В августе прошлого года полицейские задержали его на территории Сочи.

В апреле Турция передала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. Андрея Гриценко. Он был задержан в Турции в ноябре 2022 г.

По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб. Через месяц соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000.

В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных