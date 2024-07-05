Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 000 евро
Обвиняемого в хищении 500 000 евро гражданина Турции Левента Аслана Паксой, который находился в международном розыске, передали Турции из России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сегодня в международном аэропорту "Внуково" им. А. Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали разыскиваемого представителям компетентных органов Турецкой Республики», – уточнила Волк.
По данным турецкой стороны, фигурант обвиняется в мошенничестве. Потерпевшим стал коммерсант, который хотел получить крупный кредит на развитие бизнеса. Обвиняемый организовал встречу с подставным инвестором. Тот выразил готовность вложить необходимые средства, если клиент докажет способность вернуть их и принесет на встречу 500 000 евро. Бизнесмен передал конверт, обвиняемый с сообщником забрали деньги и перестали выходить на связь.
Левент Аслан Паксой был объявлен в международный розыск в июле 2023 г. В августе прошлого года полицейские задержали его на территории Сочи.
В апреле Турция передала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. Андрея Гриценко. Он был задержан в Турции в ноябре 2022 г.
По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб. Через месяц соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000.
В июле того же года московским следственным управление УВД по ЮВАО МВД России было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы.