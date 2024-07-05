Россия выдала Турции обвиняемого в хищении 500 000 евро

По данным следствия, в апреле 2018 г. Гриценко и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, что являлось вымышленным предлогом. Тогда он передал злоумышленникам порядка 2 млн руб. Через месяц соучастники вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000.