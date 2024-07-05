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Суд арестовал московского военкома по делу о взятке

Ведомости

Военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева отправили в СИЗО по делу о получении взятки, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Тригилев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительного сговору). Тригилева отправили под стражу на два месяца. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. 

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

14 мая стало известно об аресте начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. 

«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ему инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., говорил близкий к следствию источник. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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