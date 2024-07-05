Суд арестовал московского военкома по делу о взятке

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.