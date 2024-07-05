Суд арестовал московского военкома по делу о взятке
Военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева отправили в СИЗО по делу о получении взятки, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Тригилев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки, группой лиц по предварительного сговору). Тригилева отправили под стражу на два месяца. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.
23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.
14 мая стало известно об аресте начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ему инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., говорил близкий к следствию источник.