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В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ воспитательницей Хариной

Ведомости

Воспитательницу детского сада Людмилу Харину, погибшую при атаке ВСУ, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

«Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика – Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня», – написал он в Telegram.

23 июня Харина была на пляже Учкуевка в Севастополе вместе с сыном, дочкой и супругом. В результате атаки женщина погибла на месте, сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочь получила легкие ранения и осталась в городе, сообщил Развожаев.

«Ее обожали дети, уважали коллеги. Зимой Людмила Александровна заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатель года России-2024". Это была наша гордость. Молодая, внимательная и заботливая. Настоящий профессионал», – рассказал он.

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 получили ранения. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину, поскольку в процессе наведения ракет участвуют американские военные специалисты.

1 июля Развожаев сообщил, что после данной атаки в городе ввели новый сигнал об опасности – «Баллистика», который предполагает, что при угрозе атаки баллистическими ракетами у горожан будет всего несколько минут на то, чтобы спрятаться в укрытии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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