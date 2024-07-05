В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ воспитательницей Хариной

Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 получили ранения. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину, поскольку в процессе наведения ракет участвуют американские военные специалисты.