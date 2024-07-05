В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ воспитательницей Хариной
Воспитательницу детского сада Людмилу Харину, погибшую при атаке ВСУ, похоронили в Севастополе. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика – Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня», – написал он в Telegram.
23 июня Харина была на пляже Учкуевка в Севастополе вместе с сыном, дочкой и супругом. В результате атаки женщина погибла на месте, сын и муж с тяжелыми ранениями были эвакуированы в Москву, дочь получила легкие ранения и осталась в городе, сообщил Развожаев.
«Ее обожали дети, уважали коллеги. Зимой Людмила Александровна заняла второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатель года России-2024". Это была наша гордость. Молодая, внимательная и заботливая. Настоящий профессионал», – рассказал он.
Днем 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, еще 153 получили ранения. Минобороны возложило ответственность за удар на США и Украину, поскольку в процессе наведения ракет участвуют американские военные специалисты.
1 июля Развожаев сообщил, что после данной атаки в городе ввели новый сигнал об опасности – «Баллистика», который предполагает, что при угрозе атаки баллистическими ракетами у горожан будет всего несколько минут на то, чтобы спрятаться в укрытии.