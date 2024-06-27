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В больницах остаются 66 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Ведомости

Лечение в стационаре продолжают 66 пострадавших при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Севастополе. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Среди госпитализированных 23 ребенка. В федеральных центрах и больницах Москвы находятся 22 пациента.

«Состояние девяти пациентов врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое», – сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

23 июня Севастополь был обстрелян ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 были ранены. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа призвал дать должную оценку со стороны ООН атаке ВСУ на Севастополь.

27 июня сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили три суббоеприпаса в воде на обстрелянном севастопольском пляже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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