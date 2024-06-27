В больницах остаются 66 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Лечение в стационаре продолжают 66 пострадавших при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Севастополе. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Среди госпитализированных 23 ребенка. В федеральных центрах и больницах Москвы находятся 22 пациента.
«Состояние девяти пациентов врачи на сегодняшний день оценивают как тяжелое», – сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).
23 июня Севастополь был обстрелян ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 были ранены. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа призвал дать должную оценку со стороны ООН атаке ВСУ на Севастополь.
27 июня сообщалось, что сотрудники МЧС обнаружили три суббоеприпаса в воде на обстрелянном севастопольском пляже.