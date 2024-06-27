В больницах остаются 66 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

23 июня Севастополь был обстрелян ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить силами ПВО, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 были ранены. Ответственность за атаку Минобороны возложило на США и Украину.