Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным днем
Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 г. выходным днем. Об этом рассказал «РИА Новости» министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря – выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», – отметил он.
В конце января председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.
Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Таким образом, россияне будут выходить на работу 8 января, а 31 декабря будут отдыхать. Он отметил, что профсоюзы поддерживают эту инициативу.
В минувшие новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Также в этом году Минтруд сделал праздничными дни с 29 по 31 декабря. Выходные дни в начале 2025 г. пока не утверждены.