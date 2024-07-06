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Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным днем

Ведомости

Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 г. выходным днем. Об этом рассказал «РИА Новости» министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря – выходной день. На следующий год по нашим проектировкам 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть», – отметил он.

В конце января председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что сделать 31 декабря нерабочим днем предложил еще в 2019 г. президент России Владимир Путин, но в 2020 г. началась пандемия COVID-19. По словам депутата, законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме.

Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря. Таким образом, россияне будут выходить на работу 8 января, а 31 декабря будут отдыхать. Он отметил, что профсоюзы поддерживают эту инициативу.

В минувшие новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней – с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Также в этом году Минтруд сделал праздничными дни с 29 по 31 декабря. Выходные дни в начале 2025 г. пока не утверждены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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