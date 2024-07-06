На выставке «Россия» прошла церемония благодарности участников
На международной выставке «Россия» на ВДНХ состоялась церемония благодарности участников, работавших на ней. Об этом сообщила дирекция выставки.
Замруководителя администрации президента Максим Орешкин вручил памятные статуэтки представителям федеральных органов власти, общественных организаций и крупнейших компаний страны.
«Мы награждаем тех, кто внес большой вклад в работу выставки. Над ней работали не только те, кто был непосредственно на площадке, но и сотрудники министерств, компаний и большие коллективы тех, кто создавал все то, что мы все лицезрели все эти долгие месяцы», – подчеркнул Орешкин.
Отмечается, что многие россияне узнали о достижениях, представленных на выставке, благодаря СМИ. Журналисты ежемесячно освещали более 1000 мероприятий форума. Совокупный охват публикаций превысил более 65 млрд.
За работу журналистов поблагодарили гендиректор выставки Наталья Виртуозова и заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич. Виртуозова обратила внимание, что количества в более 18 млн посетителей выставки было бы невозможно достичь без участия работников СМИ.
«Даже в самых отдаленных регионах нашей страны видели выставку, это получилось благодаря вам», – отметил Жарич.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин указал на высокий ажиотаж, которое проявили гости к стенду региона. Пушилин выразил благодарность организаторам выставки и президенту России Владимиру Путину.
6 июля заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.
4 июля дирекция выставки сообщила, что ее посетил 18-миллионный гость. Рубеж в 5 млн гостей международная выставка преодолела 22 февраля. В начале апреля ее посетил десятимиллионный гость.
Выставка была организована по указу Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября на территории ВДНХ и будет работать до 8 июля. Мероприятие включает культурную, деловую и образовательную программы. На выставке представлены экспозиции всех 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.