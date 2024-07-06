На выставке «Россия» прошла церемония благодарности участников

«Мы награждаем тех, кто внес большой вклад в работу выставки. Над ней работали не только те, кто был непосредственно на площадке, но и сотрудники министерств, компаний и большие коллективы тех, кто создавал все то, что мы все лицезрели все эти долгие месяцы», – подчеркнул Орешкин.