Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Захара Прилепина

В апреле 2023 г. Пермяков изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома политика в Нижегородской области. Утром 6 мая 2023 г. в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и его охранник Александр Шубин, фигурант привел устройства в действие. В результате Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.