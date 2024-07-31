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Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Захара Прилепина

Ведомости

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова, которому вменяется подрыв автомобиля с целью убийства писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело направлено для рассмотрения во Второй западный окружной военный суд. Арестованный Пермяков обвиняется по нескольким статьям УК РФ, среди них – террористический акт, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное хранение оружия, подделка документов.

По версии следствия, теракт в отношении Прилепина инициировали сотрудники Службы безопасности Украины. Для этого они в июле 2022 г. привлекли Пермякова за вознаграждение, эквивалентное 145 000 руб. Позже фигурант прошел обучение стрельбе, методам наружного наблюдения и сборки взрывчатых устройств. Его также обеспечили оружием и поддельным паспортом.

В апреле 2023 г. Пермяков изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома политика в Нижегородской области. Утром 6 мая 2023 г. в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и его охранник Александр Шубин, фигурант привел устройства в действие. В результате Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.

Пермяков был задержан в тот же день на выходе из леса в другом населенном пункте. В ходе допроса он дал показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. 8 мая 2023 г. Семеновский районный суд Нижегородской области арестовал фигуранта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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