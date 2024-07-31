Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Захара Прилепина
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова, которому вменяется подрыв автомобиля с целью убийства писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дело направлено для рассмотрения во Второй западный окружной военный суд. Арестованный Пермяков обвиняется по нескольким статьям УК РФ, среди них – террористический акт, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное хранение оружия, подделка документов.
По версии следствия, теракт в отношении Прилепина инициировали сотрудники Службы безопасности Украины. Для этого они в июле 2022 г. привлекли Пермякова за вознаграждение, эквивалентное 145 000 руб. Позже фигурант прошел обучение стрельбе, методам наружного наблюдения и сборки взрывчатых устройств. Его также обеспечили оружием и поддельным паспортом.
В апреле 2023 г. Пермяков изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома политика в Нижегородской области. Утром 6 мая 2023 г. в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и его охранник Александр Шубин, фигурант привел устройства в действие. В результате Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.