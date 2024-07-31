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Помилованный в Белоруссии немец Кригер поблагодарил Лукашенко

Ведомости

Гражданин Германии Рико Кригер, который был приговорен в Белоруссии к смертной казни, расплакался, узнав, что президент республики Александр Лукашенко его помиловал. Видеозапись с оглашения решения опубликовал белорусский телеканал ОНТ. Он несколько раз поблагодарил Лукашенко за помилование.

«Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся. Это самый лучший момент в моей жизни, большое спасибо», – сказал Кригер.

Кригер был задержан в октябре 2023 г. по подозрению во взрыве участка железной дороги. По версии следствия, он приехал в Белоруссию под видом туриста и действовал по заданию Службы безопасности Украины. Кригер был признан виновным в акте терроризма, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения. По совокупности преступлений суд приговорил его к смертной казни. 30 июля стало известно, что Кригер попросил Лукашенко о помиловании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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