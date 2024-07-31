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Маск согласился провести бой с президентом Венесуэлы

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее глава республики обвинил внешние силы, в том числе Маска, во вмешательстве в избирательный процесс.

«Я принимаю», – ответил предприниматель в соцсети X на новость о том, что Мадуро пригласил его на бой. Позже Маск написал, что в случае своего проигрыша подарит Мадуро «бесплатную поездку на Марс», а в случае победы «диктатор» должен будет покинуть свой пост.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. В стране начались протесты.

На этом фоне Мадуро обвинил внешние силы во вмешательстве в избирательный процесс и подстрекательстве. В заговорщики президент записал и Маска. В одном из своих выступлений Мадуро сказал: «Виртуальной реальностью управляет заклятый враг, знаменитый Илон Маск, он хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу <...> Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов» (цитата по Fox News). Маск поделился видеозаписью с выступлением Мадуро на странице в X, добавив подпись: «Народу Венесуэлы надоел этот клоун».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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