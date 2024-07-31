Маск согласился провести бой с президентом Венесуэлы

На этом фоне Мадуро обвинил внешние силы во вмешательстве в избирательный процесс и подстрекательстве. В заговорщики президент записал и Маска. В одном из своих выступлений Мадуро сказал: «Виртуальной реальностью управляет заклятый враг, знаменитый Илон Маск, он хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу <...> Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов» (цитата по Fox News). Маск поделился видеозаписью с выступлением Мадуро на странице в X, добавив подпись: «Народу Венесуэлы надоел этот клоун».