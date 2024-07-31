Маск согласился провести бой с президентом Венесуэлы
Американский миллиардер Илон Маск согласился на бой с избранным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее глава республики обвинил внешние силы, в том числе Маска, во вмешательстве в избирательный процесс.
«Я принимаю», – ответил предприниматель в соцсети X на новость о том, что Мадуро пригласил его на бой. Позже Маск написал, что в случае своего проигрыша подарит Мадуро «бесплатную поездку на Марс», а в случае победы «диктатор» должен будет покинуть свой пост.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. В стране начались протесты.
На этом фоне Мадуро обвинил внешние силы во вмешательстве в избирательный процесс и подстрекательстве. В заговорщики президент записал и Маска. В одном из своих выступлений Мадуро сказал: «Виртуальной реальностью управляет заклятый враг, знаменитый Илон Маск, он хочет прилететь со своими ракетами, чтобы вторгнуться в Венесуэлу <...> Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов» (цитата по Fox News). Маск поделился видеозаписью с выступлением Мадуро на странице в X, добавив подпись: «Народу Венесуэлы надоел этот клоун».