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Путин поручил создать условия для привлечения ведущих иностранных ученых в РФ

Президент поручил предоставить им жилье, упростить оформление документов и расширить выдачу электронных виз
Ведомости

Правительству совместно с администрацией президента РФ, региональными властями и Российским научным фондом необходимо создать условия для привлечения в Россию ведущих исследователей и специалистов, в том числе иностранных, для участия в научных исследованиях и разработках. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

Для самих ученых и членов их семей нужно создать благоприятные условия – предоставить им жилье, упростить оформление документов для въезда и работы в России, расширить выдачу электронных виз.

Путин общался с ведущими российскими учеными в Дубне 13 июня. В ходе беседы он заявил, что финансирование и срок предоставления мегагрантов для ученых увеличатся. Так, объем финансирования вырастет до 100 млн руб. Сроки увеличатся с трех до пяти лет с правом их продления еще на три года.

По словам президента, планирование расходов на науку должно строиться минимум на шестилетний период, а при необходимости – и на большую перспективу. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию и майском указе зафиксировано, что к 2030 г. должно произойти увеличение затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. Он признал, что этого мало и нужно стремиться к большему, «в том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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