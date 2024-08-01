Путин поручил создать условия для привлечения ведущих иностранных ученых в РФ

По словам президента, планирование расходов на науку должно строиться минимум на шестилетний период, а при необходимости – и на большую перспективу. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию и майском указе зафиксировано, что к 2030 г. должно произойти увеличение затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. Он признал, что этого мало и нужно стремиться к большему, «в том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса».