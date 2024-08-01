Путин поручил создать условия для привлечения ведущих иностранных ученых в РФ

Путин поручил создать условия для привлечения ведущих иностранных ученых в РФПрезидент поручил предоставить им жилье, упростить оформление документов и расширить выдачу электронных виз
Правительству совместно с администрацией президента РФ, региональными властями и Российским научным фондом необходимо создать условия для привлечения в Россию ведущих исследователей и специалистов, в том числе иностранных, для участия в научных исследованиях и разработках. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Для самих ученых и членов их семей нужно создать благоприятные условия – предоставить им жилье, упростить оформление документов для въезда и работы в России, расширить выдачу электронных виз.
Путин общался с ведущими российскими учеными в Дубне 13 июня. В ходе беседы он заявил, что финансирование и срок предоставления мегагрантов для ученых увеличатся. Так, объем финансирования вырастет до 100 млн руб. Сроки увеличатся с трех до пяти лет с правом их продления еще на три года.
По словам президента, планирование расходов на науку должно строиться минимум на шестилетний период, а при необходимости – и на большую перспективу. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию и майском указе зафиксировано, что к 2030 г. должно произойти увеличение затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. Он признал, что этого мало и нужно стремиться к большему, «в том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса».