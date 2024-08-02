Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Совет Федерации поддержал запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании поддержал закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним». Кроме того, сенаторы приняли закон, регулирующий состав некурительной табачной продукции.

Закон разработан с целью предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. Им вводится понятие безалкогольного тонизирующего напитка, устанавливается запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничивается потребительская упаковка для продажи таких напитков объемом не более 500 мл. Помимо этого, законом вводится норма о государственном виде контроля в сфере охраны здоровья детей от воздействия безалкогольных тонизирующих напитков.

Целью второго закона является приведение нормативно-правовой базы РФ в сфере технического регулирования табачной продукции в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза и иными правовыми актами Евразийского экономического союза. Законом предусматривается установление в отношении некурительной табачной продукции требований к ингредиентам, а также перечень веществ, которые нельзя использовать при их производстве. Документ утверждает запрет нанесения на потребительскую упаковку информации, которая прямо или косвенно создает ложное впечатление о том, что некурительное табачное изделие является менее вредным для здоровья, чем обычное курительное табачное изделие.

Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных