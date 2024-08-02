Совет Федерации поддержал запрет продажи энергетиков несовершеннолетним
Совет Федерации на пленарном заседании поддержал закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним». Кроме того, сенаторы приняли закон, регулирующий состав некурительной табачной продукции.
Закон разработан с целью предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. Им вводится понятие безалкогольного тонизирующего напитка, устанавливается запрет на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним и ограничивается потребительская упаковка для продажи таких напитков объемом не более 500 мл. Помимо этого, законом вводится норма о государственном виде контроля в сфере охраны здоровья детей от воздействия безалкогольных тонизирующих напитков.
Целью второго закона является приведение нормативно-правовой базы РФ в сфере технического регулирования табачной продукции в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза и иными правовыми актами Евразийского экономического союза. Законом предусматривается установление в отношении некурительной табачной продукции требований к ингредиентам, а также перечень веществ, которые нельзя использовать при их производстве. Документ утверждает запрет нанесения на потребительскую упаковку информации, которая прямо или косвенно создает ложное впечатление о том, что некурительное табачное изделие является менее вредным для здоровья, чем обычное курительное табачное изделие.
Законодательные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) детям начали вводиться с 2009 г., сейчас они приняты в 65 субъектах страны. В документе планируется дать четкое определение БТН и их составу, а также ограничить до 500 мл объем тары, в которой выпускают энергетические напитки.