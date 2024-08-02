Совет Федерации поддержал запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Целью второго закона является приведение нормативно-правовой базы РФ в сфере технического регулирования табачной продукции в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза и иными правовыми актами Евразийского экономического союза. Законом предусматривается установление в отношении некурительной табачной продукции требований к ингредиентам, а также перечень веществ, которые нельзя использовать при их производстве. Документ утверждает запрет нанесения на потребительскую упаковку информации, которая прямо или косвенно создает ложное впечатление о том, что некурительное табачное изделие является менее вредным для здоровья, чем обычное курительное табачное изделие.