Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщают «РИА Новости».
Судья постановила признать законным решение Басманного суда Москвы о заочном аресте Навальной, а также отклонить апелляционную жалобу стороны защиты.
9 июля 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.