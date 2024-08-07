Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной

9 июля 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.