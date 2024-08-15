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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Туда попали МГУ, СПбГУ, МФТИ, УрФУ, ВШЭ и другие
Ведомости

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities) за 2024 г., следует из результатов исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

Определенные места присваиваются только первой сотне университетов, после чего рейтинг делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых идет ранжирование по алфавиту.

В группу 101–150 попали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) вошел в группу 401–500, Московский физико-технический институт (МФТИ) – 501–600. В группе 601–700 расположился Уральский федеральный университет (УрФУ), Высшая школа экономики (ВШЭ) оказалась в группе 701–800. В группу 801–900 вошли Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

В рейтинг ARWU за 2023 г. вошли девять российских университетов. В список за 2024 г. из прошлого рейтинга не вошли Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

В июне агентство RAEX выпустило ежегодный рейтинг 100 лучших высших учебных заведений России, в него вошли учреждения из 29 регионов страны.

В тройку лучших вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Московский физико-технический институт. На четвертом месте рейтинга – Санкт-Петербургский государственный университет. Замыкает пятерку Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В целом топ рейтинга претерпел изменения: в двадцатке сильнейших лишь восемь участников сохранили свои позиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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