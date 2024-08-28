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Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор экс-участнице Pussy Riot Штейн

Ведомости

Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила заочный приговор бывшей участнице группы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн без изменений, отклонив жалобу защиты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что заочный приговор вступил в законную силу.

27 марта 2024 г. Басманный суд Москвы признал Штейн виновной в распространении фейков о российской армии. Приговор был объявлен заочно, так как она не находится в России.

16 мая 2022 г. МВД объявило Штейн в розыск в рамках уголовного дела.

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями. В июне 2022 г. ей заменили это наказание на лишение свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Штейн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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