Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор экс-участнице Pussy Riot Штейн
Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила заочный приговор бывшей участнице группы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн без изменений, отклонив жалобу защиты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что заочный приговор вступил в законную силу.
27 марта 2024 г. Басманный суд Москвы признал Штейн виновной в распространении фейков о российской армии. Приговор был объявлен заочно, так как она не находится в России.
16 мая 2022 г. МВД объявило Штейн в розыск в рамках уголовного дела.
В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями. В июне 2022 г. ей заменили это наказание на лишение свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2023 г. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Штейн.