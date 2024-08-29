Суд в Москве арестовал выбросившего из окна женщину с ребенком мужчину
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Александра Липатова, который выбросил из окна жилого дома женщину и ребенка, до 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Липатов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
25 августа ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании в Москве 39-летнего мужчины, выбросившего из окна женщину и ребенка.
В тот же день возле жилого дома, расположенного по улице Красноказарменной в Москве, были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В столичной прокуратуре добавили, что женщина 1988 г.р. и ее малолетний сын 2023 г. р. погибли. Мужчина был задержан в квартире.