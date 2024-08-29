Суд в Москве арестовал выбросившего из окна женщину с ребенком мужчину

В тот же день возле жилого дома, расположенного по улице Красноказарменной в Москве, были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В столичной прокуратуре добавили, что женщина 1988 г.р. и ее малолетний сын 2023 г. р. погибли. Мужчина был задержан в квартире.