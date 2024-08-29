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Суд в Москве арестовал выбросившего из окна женщину с ребенком мужчину

Ведомости

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу Александра Липатова, который выбросил из окна жилого дома женщину и ребенка, до 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Липатов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

25 августа ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании в Москве 39-летнего мужчины, выбросившего из окна женщину и ребенка.

В тот же день возле жилого дома, расположенного по улице Красноказарменной в Москве, были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. В столичной прокуратуре добавили, что женщина 1988 г.р. и ее малолетний сын 2023 г. р. погибли. Мужчина был задержан в квартире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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