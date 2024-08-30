Судья ВС Татарстана подтвердил возбуждение уголовного дела против его детей
Против детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США. Об этом пишет «ИА Регнум» со ссылкой на Юсупова.
Юсупов подтвердил наличие американского гражданства у его родных, но заверил, что предоставлял властям эти данные. По его словам, паспорта дети получили, поскольку родились в Нью-Йорке.
«Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль, и они были предоставлены в консульское учреждение», – рассказал он.
30 августа «ИА Регнум» со ссылкой на источник сообщило, что в отношении супруги судьи ВС Татарстана Эльвиры Юсуповой и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Самому Ризвану Юсупову грозит увольнение с должности.
Согласно статье о сокрытии двойного гражданства (ст. 330.2 УК РФ – неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство), максимальным наказанием является штраф до 200 000 руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.
В июле 2023 г. МИД РФ разработал проект приказа, уточняющего порядок уведомления россиянами о получении гражданства или вида на жительства (ВНЖ) в другой стране. Ведомство предложило обязать россиян за рубежом уведомлять о приобретении гражданства, ВНЖ или иного права на проживание на территории иностранного государства в представительство или консульское учреждение РФ в течение 60 календарных дней после получения гражданства или ВНЖ в другой стране.
28 апреля того же года был принят закон «О гражданстве Российской Федерации». Ст. 11 этого закона устанавливает обязанность уведомлять о получении иностранных документов граждан, живущих за рубежом.