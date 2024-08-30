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Судья ВС Татарстана подтвердил возбуждение уголовного дела против его детей

Ведомости

Против детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии гражданства США. Об этом пишет «ИА Регнум» со ссылкой на Юсупова.

Юсупов подтвердил наличие американского гражданства у его родных, но заверил, что предоставлял властям эти данные. По его словам, паспорта дети получили, поскольку родились в Нью-Йорке.

«Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль, и они были предоставлены в консульское учреждение», – рассказал он.

30 августа «ИА Регнум» со ссылкой на источник сообщило, что в отношении супруги судьи ВС Татарстана Эльвиры Юсуповой и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Самому Ризвану Юсупову грозит увольнение с должности.

Согласно статье о сокрытии двойного гражданства (ст. 330.2 УК РФ – неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство), максимальным наказанием является штраф до 200 000 руб. либо обязательные работы на срок до 400 часов.

В июле 2023 г. МИД РФ разработал проект приказа, уточняющего порядок уведомления россиянами о получении гражданства или вида на жительства (ВНЖ) в другой стране. Ведомство предложило обязать россиян за рубежом уведомлять о приобретении гражданства, ВНЖ или иного права на проживание на территории иностранного государства в представительство или консульское учреждение РФ в течение 60 календарных дней после получения гражданства или ВНЖ в другой стране.

28 апреля того же года был принят закон «О гражданстве Российской Федерации». Ст. 11 этого закона устанавливает обязанность уведомлять о получении иностранных документов граждан, живущих за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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