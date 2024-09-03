На Камчатке начали проверку компании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв крушения были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.