На Камчатке начали проверку компании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8
В отношении компании «Витязь-Аэро» проводится проверка после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Проверку проводят Росавиация, следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
В Росавиации уточнили, что основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей и выполнению рекомендаций, которые компания получила от Росавиации и Ространснадзора после катастрофы в 2021 г.
По данным МАК, на месте аварии провели первичный осмотр, обнаружены аварийные регистраторы, которые доставят в МАК в ближайшее время. Комиссия проанализирует организацию полета, оценит состояние воздушного судна, уровень подготовки экипажа, а также изучает пригодные условия и оценит их возможное влияние на происшествие.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв крушения были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.
3 сентября в Камчатском крае объявлен траур. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.