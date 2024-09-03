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На Камчатке начали проверку компании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8

Ведомости

В отношении компании «Витязь-Аэро» проводится проверка после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Проверку проводят Росавиация, следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В Росавиации уточнили, что основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей и выполнению рекомендаций, которые компания получила от Росавиации и Ространснадзора после катастрофы в 2021 г. 

По данным МАК, на месте аварии провели первичный осмотр, обнаружены аварийные регистраторы, которые доставят в МАК в ближайшее время. Комиссия проанализирует организацию полета, оценит состояние воздушного судна, уровень подготовки экипажа, а также изучает пригодные условия и оценит их возможное влияние на происшествие.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли. Среди жертв крушения были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина. 

3 сентября в Камчатском крае объявлен траур. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Предварительно рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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