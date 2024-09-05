Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Участники незаконной продажи билетов в театры получили до 8 лет колонии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы приговорил на сроки от 4,5 до 7,5 года лишения свободы четверых фигурантов дела о незаконной продаже билетов в театры столицы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Алексей Куринов, Яна Тагина, Юлия Чарыкова и Виталий Гашаков признаны виновными по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ (мошенничество, незаконное использование средств индивидуализации товаров). В преступной схеме также были задействованы Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Группа действовала с февраля 2017 г. по сентябрь 2020 г. Злоумышленники создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры, на которых незаконно использовали их товарные знаки и продавали билеты по завышенным ценам. Среди них – сайты Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Петра Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». Учреждениям причинен материальный ущерб в размере более 9 млн руб.

По словам Петренко, в противоправную деятельность были вовлечены свыше 150 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров в Москве и Владимире, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

Уголовное дело было возбуждено в 2020 г. по заявлению руководства Мариинского театра, которое обнаружило, что билеты на спектакли продаются через двойники официального сайта, писал «Коммерсантъ» в январе 2022 г. Как полагали следователи, организаторами аферы являлись бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в 2013 г. создали компанию по продаже билетов Simple life innovation. Изначально они занимались законной продажей билетов на спектакли, спортивные матчи и фестивали, но в 2017 г. Хартанюк, по версии следствия, предложил партнеру создавать двойники официальных сайтов.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных