Участники незаконной продажи билетов в театры получили до 8 лет колонии

Уголовное дело было возбуждено в 2020 г. по заявлению руководства Мариинского театра, которое обнаружило, что билеты на спектакли продаются через двойники официального сайта, писал «Коммерсантъ» в январе 2022 г. Как полагали следователи, организаторами аферы являлись бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в 2013 г. создали компанию по продаже билетов Simple life innovation. Изначально они занимались законной продажей билетов на спектакли, спортивные матчи и фестивали, но в 2017 г. Хартанюк, по версии следствия, предложил партнеру создавать двойники официальных сайтов.