Участники незаконной продажи билетов в театры получили до 8 лет колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил на сроки от 4,5 до 7,5 года лишения свободы четверых фигурантов дела о незаконной продаже билетов в театры столицы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Алексей Куринов, Яна Тагина, Юлия Чарыкова и Виталий Гашаков признаны виновными по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ (мошенничество, незаконное использование средств индивидуализации товаров). В преступной схеме также были задействованы Андрей Хартанюк и его мать Ирина Хартанюк, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Группа действовала с февраля 2017 г. по сентябрь 2020 г. Злоумышленники создали сайты-двойники ведущих учреждений культуры, на которых незаконно использовали их товарные знаки и продавали билеты по завышенным ценам. Среди них – сайты Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории имени Петра Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». Учреждениям причинен материальный ущерб в размере более 9 млн руб.
По словам Петренко, в противоправную деятельность были вовлечены свыше 150 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники кол-центров в Москве и Владимире, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.
Уголовное дело было возбуждено в 2020 г. по заявлению руководства Мариинского театра, которое обнаружило, что билеты на спектакли продаются через двойники официального сайта, писал «Коммерсантъ» в январе 2022 г. Как полагали следователи, организаторами аферы являлись бизнесмены Андрей Хартанюк и Алексей Куринов, которые в 2013 г. создали компанию по продаже билетов Simple life innovation. Изначально они занимались законной продажей билетов на спектакли, спортивные матчи и фестивали, но в 2017 г. Хартанюк, по версии следствия, предложил партнеру создавать двойники официальных сайтов.