Суд выдворил участника спецоперации в Молдавию

Федько был задержан 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Добровольческого штурмового корпуса (ДШК). «Российской газете» в ДШК рассказали, что военнослужащий состоит в отряде «Скиф», он ехал перезаключать контракт с Минобороны.