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Суд выдворил участника спецоперации в Молдавию

Ведомости

Донецкий городской суд Ростовской области постановил выдворить из России участника спецоперации и уроженца Молдавии Геннадия Федько. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.

Административное наказание назначено Федько по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранца от выдворения за пределы РФ). Судебное заседание прошло 13 сентября. Другие подробности в карточке дела не указаны.

Федько был задержан 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Добровольческого штурмового корпуса (ДШК). «Российской газете» в ДШК рассказали, что военнослужащий состоит в отряде «Скиф», он ехал перезаключать контракт с Минобороны.

В боях на Бахмутовском направлении Федько был ранен. Также представлен к госнаграде «За храбрость» II степени. Как отмечает «Российская газета», в Молдавии Федько грозит уголовное преследование за участие в спецоперации.

На сообщения СМИ обратили внимание в МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ситуации уже разбираются и «примут решение в соответствии с законодательством». Ситуацию контролирует руководство главка МВД России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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