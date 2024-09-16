Суд выдворил участника спецоперации в Молдавию
Донецкий городской суд Ростовской области постановил выдворить из России участника спецоперации и уроженца Молдавии Геннадия Федько. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.
Административное наказание назначено Федько по ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранца от выдворения за пределы РФ). Судебное заседание прошло 13 сентября. Другие подробности в карточке дела не указаны.
Федько был задержан 12 сентября на пропускном пункте между ЛНР и Ростовской областью, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Добровольческого штурмового корпуса (ДШК). «Российской газете» в ДШК рассказали, что военнослужащий состоит в отряде «Скиф», он ехал перезаключать контракт с Минобороны.
В боях на Бахмутовском направлении Федько был ранен. Также представлен к госнаграде «За храбрость» II степени. Как отмечает «Российская газета», в Молдавии Федько грозит уголовное преследование за участие в спецоперации.
На сообщения СМИ обратили внимание в МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ситуации уже разбираются и «примут решение в соответствии с законодательством». Ситуацию контролирует руководство главка МВД России.