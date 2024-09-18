Суд в Челябинске не стал арестовывать замдиректора ЧОПа после нападения в школе
Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в просьбе арестовать заместителя директора охранного предприятия, проходящего обвиняемым по делу о нападении ученика с молотком на одноклассников и учительницу в школе № 68. Об этом сообщает «РИА Новости».
Суд отпустил фигуранта домой. На вопросы журналистов замдиректора ЧОПа отвечать не стал.
О задержании замглавы региональный Следственный комитет сообщил 18 сентября. Фигуранта обвиняют в оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным «РИА Новости», в школе, куда ученик смог пронести молоток, не работали рамка и турникет.
В этот же день СК сообщил о задержании заместителя директора школы по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы № 68 Ленинского района Челябинска напал на своих одноклассников и учителя с молотком. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.