Суд в Челябинске не стал арестовывать замдиректора ЧОПа после нападения в школе

Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы № 68 Ленинского района Челябинска напал на своих одноклассников и учителя с молотком. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).