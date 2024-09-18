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Суд в Челябинске не стал арестовывать замдиректора ЧОПа после нападения в школе

Ведомости

Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в просьбе арестовать заместителя директора охранного предприятия, проходящего обвиняемым по делу о нападении ученика с молотком на одноклассников и учительницу в школе № 68. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд отпустил фигуранта домой. На вопросы журналистов замдиректора ЧОПа отвечать не стал.

О задержании замглавы региональный Следственный комитет сообщил 18 сентября. Фигуранта обвиняют в оказании частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По данным «РИА Новости», в школе, куда ученик смог пронести молоток, не работали рамка и турникет.

В этот же день СК сообщил о задержании заместителя директора школы по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Утром 16 сентября 13-летний ученик коррекционной школы № 68 Ленинского района Челябинска напал на своих одноклассников и учителя с молотком. Трое подростков и педагог попали в больницу. 17 сентября детей доставили на реабилитацию в Москву. СК возбудил уголовные дела об организации убийства (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, совершивший преступление ученик мог быть участником суицидальной игры. Эта информация проверяется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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