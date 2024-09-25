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Умер актер Роман Мадянов

Ведомости

Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Екатерина Стриженова.

«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость», – написала Стриженова.

Мадянов родился 22 июля 1962 г. в Дедовске Московской области. Дебютировал в кино в 1971 г. в эпизоде в фильме «Перевод с английского». В 1973 г. снялся в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий», также еще школьником участвовал в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате».

В 1984 г. окончил ГИТИС, еще студентом начал играть в Московском театре имени Маяковского, где прослужил до 2023 г.

В его фильмографии более 200 картин, в том числе фильмы «Левиафан», «По щучьему велению», «12», «Жили-были», «Поддубный», сериалы «Раскол», «Великая», «Домашний арест», «Участок», «Штрафбат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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