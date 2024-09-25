Умер актер Роман Мадянов
Заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила в своем Telegram-канале телеведущая Екатерина Стриженова.
«Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость», – написала Стриженова.
Мадянов родился 22 июля 1962 г. в Дедовске Московской области. Дебютировал в кино в 1971 г. в эпизоде в фильме «Перевод с английского». В 1973 г. снялся в роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий», также еще школьником участвовал в лентах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши» и «Все дело в брате».
В 1984 г. окончил ГИТИС, еще студентом начал играть в Московском театре имени Маяковского, где прослужил до 2023 г.
В его фильмографии более 200 картин, в том числе фильмы «Левиафан», «По щучьему велению», «12», «Жили-были», «Поддубный», сериалы «Раскол», «Великая», «Домашний арест», «Участок», «Штрафбат».