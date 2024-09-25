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Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов

Ведомости

Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 10 октября.

В качестве вступительных испытаний по этим направлениям Минобрнауки предлагает сделать ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину будет устанавливать сам университет.

В проекте перечня вступительных испытаний для поступления в вузы обязательным для всех абитуриентов сохранится экзамен по русскому языку. Помимо этого в обновленный перечень входит сдача профильного предмета из списка обязательных (по выбору вуза из рекомендованных перечнем предметов по специальности), а также один-два профильных предмета из оставшихся в списке (по выбору вуза или абитуриента).

Таким образом, абитуриент должен будет предоставить результаты ЕГЭ по трем дисциплинам, а для поступления на некоторые специальности – по четырем.

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2029 г.

Ученики выпускных классов должны определиться с предметами, по которым они планируют сдавать на ЕГЭ, до 1 февраля 2025 г. Вузы опубликуют перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 г.

Цель нового приказа – обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, которым предстоит решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития страны, отмечал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

19 августа в правительстве сообщили, что в этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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