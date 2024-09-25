Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов

19 августа в правительстве сообщили, что в этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.