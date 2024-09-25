Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку для экономистов
Минобрнауки планирует исключить ЕГЭ по иностранному языку из перечня предметов, необходимых для поступления в вузы по специальностям «экономика», «менеджмент» и «управление персоналом». Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение продлится до 10 октября.
В качестве вступительных испытаний по этим направлениям Минобрнауки предлагает сделать ЕГЭ по математике и русскому языку (два обязательных предмета). А иностранный язык заменить на историю, информатику, обществознание или географию – конкретную дисциплину будет устанавливать сам университет.
В проекте перечня вступительных испытаний для поступления в вузы обязательным для всех абитуриентов сохранится экзамен по русскому языку. Помимо этого в обновленный перечень входит сдача профильного предмета из списка обязательных (по выбору вуза из рекомендованных перечнем предметов по специальности), а также один-два профильных предмета из оставшихся в списке (по выбору вуза или абитуриента).
Таким образом, абитуриент должен будет предоставить результаты ЕГЭ по трем дисциплинам, а для поступления на некоторые специальности – по четырем.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2029 г.
Ученики выпускных классов должны определиться с предметами, по которым они планируют сдавать на ЕГЭ, до 1 февраля 2025 г. Вузы опубликуют перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 г.
Цель нового приказа – обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, которым предстоит решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития страны, отмечал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.
19 августа в правительстве сообщили, что в этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.