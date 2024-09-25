СК возбудил уголовное дело против журналистки Фельгенгауэр

Агентство сообщает, что СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента). Ей грозит до двух лет колонии. В частности, СК полагает, что журналистка не отметила свой статус в публикации в Telegram-канале 17 января 2024 г.