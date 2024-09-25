СК возбудил уголовное дело против журналистки Фельгенгауэр
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об исполнении обязанностей иноагента в отношении журналистки «Медиазоны» (признана иноагентом) Татьяны Фельгенгауэр (также признана иноагентом, настоящая фамилия Шадрина). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Агентство сообщает, что СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента). Ей грозит до двух лет колонии. В частности, СК полагает, что журналистка не отметила свой статус в публикации в Telegram-канале 17 января 2024 г.
15 декабря 2023 г. Никулинский суд Москвы оштрафовал Фельгенгауэр по административной статье о маркере иноагента. Фельгенгауэр признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб. 31 мая 2023 г. Никулинский суд впервые оштрафовал Фельгенгауэр на 30 000 руб. за аналогичное правонарушение. Поводом для наказания стало видео, опубликованное 9 февраля на YouTube-канале журналистки. Минюст РФ признал журналистку иноагентом 21 октября 2022 г.