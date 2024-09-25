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СК возбудил уголовное дело против журналистки Фельгенгауэр

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об исполнении обязанностей иноагента в отношении журналистки «Медиазоны» (признана иноагентом) Татьяны Фельгенгауэр (также признана иноагентом, настоящая фамилия Шадрина). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Агентство сообщает, что СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 33.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента). Ей грозит до двух лет колонии. В частности, СК полагает, что журналистка не отметила свой статус в публикации в Telegram-канале 17 января 2024 г.

15 декабря 2023 г. Никулинский суд Москвы оштрафовал Фельгенгауэр по административной статье о маркере иноагента. Фельгенгауэр признали виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 руб. 31 мая 2023 г. Никулинский суд впервые оштрафовал Фельгенгауэр на 30 000 руб. за аналогичное правонарушение. Поводом для наказания стало видео, опубликованное 9 февраля на YouTube-канале журналистки. Минюст РФ признал журналистку иноагентом 21 октября 2022 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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