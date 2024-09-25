Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии Мелони
Америкаснкий предприниматель Илон Маск опроверг слухи о романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Он рассказал, что был в Италии с мамой. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице X.
«Я там был с мамой. Тем не менее никаких романтических связей с премьером Мелони нет», – написал бизнесмен.
Тезис о возможном романе предпринимателя выдвигала New York Post, которая подписала совместное фото предпринимателя и политика – «Это любовь?». Также слухи о романе с Мелони, возникшие из-за совместного фото на гала-ужине, устроенного Генеральной Ассамблеей ООН, выдвигала и газета Politico, которая написала, что Маск буквально «заваливал комплиментами» Мелони.