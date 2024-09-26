Госдума приняла закон о продлении президентом срока службы главы СК

Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно, писали «Ведомости». В 2010 г. президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей.