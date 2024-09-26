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Госдума приняла закон о продлении президентом срока службы главы СК

Ведомости

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон о возможности продления президентом срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК), достигшего 70 лет. Это следует из статуса документа в думской электронной базе.

Инициативу внес президент России Владимир Путин 23 сентября, она дополняет закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Должность председателя СК занимает 71-летний Александр Бастрыкин. Он был назначен на пост в январе 2011 г.

Нормы закона «О Следственном комитете» не предусматривают продление срока службы председателя. Сейчас в нем указано, что предельный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. Его может продлить руководитель соответствующего органа комитета до достижения сотрудником возраста 70 лет.

Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно, писали «Ведомости». В 2010 г. президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей.

С генерального прокурора, которым на тот момент был Юрий Чайка, возрастные ограничения в 2015 г. сняли с подачи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 г. по инициативе Путина был снят предельный срок нахождения на службе для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, среди которых сотрудники администрации президента, включая ее руководителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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