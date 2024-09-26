Госдума приняла закон о продлении президентом срока службы главы СК
Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон о возможности продления президентом срока пребывания на службе председателя Следственного комитета (СК), достигшего 70 лет. Это следует из статуса документа в думской электронной базе.
Инициативу внес президент России Владимир Путин 23 сентября, она дополняет закон «О Следственном комитете Российской Федерации». Должность председателя СК занимает 71-летний Александр Бастрыкин. Он был назначен на пост в январе 2011 г.
Нормы закона «О Следственном комитете» не предусматривают продление срока службы председателя. Сейчас в нем указано, что предельный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. Его может продлить руководитель соответствующего органа комитета до достижения сотрудником возраста 70 лет.
Ограничения по предельному возрасту пребывания на службе снимаются планомерно, писали «Ведомости». В 2010 г. президент Дмитрий Медведев инициировал поправки в закон о Конституционном суде, которые дали его председателю Валерию Зорькину право занимать эту должность бессрочно. В 2012 г. после своей инаугурации Путин инициировал аналогичные изменения для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и его заместителей.
С генерального прокурора, которым на тот момент был Юрий Чайка, возрастные ограничения в 2015 г. сняли с подачи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В 2021 г. по инициативе Путина был снят предельный срок нахождения на службе для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, среди которых сотрудники администрации президента, включая ее руководителей.