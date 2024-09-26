КС призвал создать резервный механизм обеспечения лекарствами от редких болезней

Госсовет обратился в Конституционный суд в апреле этого года. «Ведомости» со ссылкой на данные Росздравнадзора писали, что на конец 2023 г. по 17 орфанным заболеваниям в федеральный реестр было включено 21 444 пациента. Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. Всего же в перечень орфанных заболеваний входят 214 болезней.