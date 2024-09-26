КС призвал создать резервный механизм обеспечения лекарствами от редких болезней
Конституционный суд призвал создать резервный механизм для того, чтобы предоставлять лекарства гражданам с редкими (орфанными) заболеваниями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС.
Поводом для проверки закона «Об основах охраны здоровья граждан» послужило обращение Госсовета Татарстана. Конституционный суд рассмотрел п. 10 ч. 1 ст. 16 и ч. 9 ст. 83 федерального закона.
Согласно федеральному закону, лечение редких заболеваний совместно финансируются из федерального и регионального бюджетов. В обращении Госсовета Татарстана указывается, что лечение редких заболеваний за счет бюджетов субъектов нарушает конституционный принцип разграничения предметов ведения и компетенции между федеральным правительством и регионами. В результате граждане зависят от экономических возможностей регионов, утверждают в ведомстве.
Конституционный суд заключил, что нормы не соответствуют части закона, которая предусматривают механизм предоставления лекарств гражданам, если у регионов нет на это средств. Суд указал на неравенство регионов России в плане финансовых возможностей в случаях, когда на них возлагают дополнительные обязанности. Это, согласно документу, возлагает допнагрузку на бюджеты субъектов.
Суд постановил, что для обеспечения лекарствами граждан с редкими болезнями необходимо создать резервный механизм. Он должен предусматривать предоставление лекарств в случае, когда «становится очевидным, что соответствующая обязанность органами государственной власти субъекта Российской Федерации не может быть надлежаще исполнена». После постановления суда федеральный законодатель должен внести необходимые изменения в регулирование.
Госсовет обратился в Конституционный суд в апреле этого года. «Ведомости» со ссылкой на данные Росздравнадзора писали, что на конец 2023 г. по 17 орфанным заболеваниям в федеральный реестр было включено 21 444 пациента. Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. Всего же в перечень орфанных заболеваний входят 214 болезней.