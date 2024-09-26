Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

КС призвал создать резервный механизм обеспечения лекарствами от редких болезней

Ведомости

Конституционный суд призвал создать резервный механизм для того, чтобы предоставлять лекарства гражданам с редкими (орфанными) заболеваниями. Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом для проверки закона «Об основах охраны здоровья граждан» послужило обращение Госсовета Татарстана. Конституционный суд рассмотрел п. 10 ч. 1 ст. 16 и ч. 9 ст. 83 федерального закона.

Согласно федеральному закону, лечение редких заболеваний совместно финансируются из федерального и регионального бюджетов. В обращении Госсовета Татарстана указывается, что лечение редких заболеваний за счет бюджетов субъектов нарушает конституционный принцип разграничения предметов ведения и компетенции между федеральным правительством и регионами. В результате граждане зависят от экономических возможностей регионов, утверждают в ведомстве.

Конституционный суд заключил, что нормы не соответствуют части закона, которая предусматривают механизм предоставления лекарств гражданам, если у регионов нет на это средств. Суд указал на неравенство регионов России в плане финансовых возможностей в случаях, когда на них возлагают дополнительные обязанности. Это, согласно документу, возлагает допнагрузку на бюджеты субъектов.

Суд постановил, что для обеспечения лекарствами граждан с редкими болезнями необходимо создать резервный механизм. Он должен предусматривать предоставление лекарств в случае, когда «становится очевидным, что соответствующая обязанность органами государственной власти субъекта Российской Федерации не может быть надлежаще исполнена». После постановления суда федеральный законодатель должен внести необходимые изменения в регулирование.

Госсовет обратился в Конституционный суд в апреле этого года. «Ведомости» со ссылкой на данные Росздравнадзора писали, что на конец 2023 г. по 17 орфанным заболеваниям в федеральный реестр было включено 21 444 пациента. Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. Всего же в перечень орфанных заболеваний входят 214 болезней.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных