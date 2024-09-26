Сына Мусы Бажаева отпустили из-под стражи под обязательство о явке

Тогда председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что ситуация находится на личном контроле руководства МВД. По его словам, Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Депутат уточнял, что конфликт произошел, когда Бажаев пытался пройти на территорию «Лужников» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин, который был по другую сторону калитки, Бажаева не пропустил, предложив ему пройти через обычный вход с досмотром. Тогда молодой человек перелез через забор, ударил правоохранителя по лицу и попытался затеять драку.