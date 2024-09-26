Сына Мусы Бажаева отпустили из-под стражи под обязательство о явке
Подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти Тимур Бажаев – сын бизнесмена Мусы Бажаева – был отпущен из-под ареста под обязательство о явке. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Его отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке», – цитирует агентство собеседника.
Тимур Бажаев был задержан в Москве в конце июля. Следствие полагает, что 27 июля 23-летний мужчина, находясь вблизи комплекса «Лужники» и нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с полицейским и применил насилие. Было возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Тогда председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что ситуация находится на личном контроле руководства МВД. По его словам, Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина. Депутат уточнял, что конфликт произошел, когда Бажаев пытался пройти на территорию «Лужников» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин, который был по другую сторону калитки, Бажаева не пропустил, предложив ему пройти через обычный вход с досмотром. Тогда молодой человек перелез через забор, ударил правоохранителя по лицу и попытался затеять драку.
Отец фигуранта Муса Бажаев выражал сомнение в том, что его сын мог устроить драку с полицейскими. В комментарии «РЕН ТВ» он отмечал, что если Тимур действительно виновен в драке, то «будет отвечать, а если нет – значит нет».