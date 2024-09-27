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Кабмин выделил еще более 6,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Ведомости

Правительство России выделило дополнительно 6,21 млрд руб. из резервного фонда на выплаты пострадавшим жителям Курской области. Распоряжение об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина.

Выплаты составят по 150 000 руб. на человека.

Правительству Курской области поручено представить МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи. Кроме того, до 1 марта 2025 г. МЧС должно предоставить доклад об использовании этих средств.

Ранее правительство выделило на помощь жителям Курской области 3,9 млрд руб.

ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Бои между российскими и украинскими войсками продолжаются до сих пор. Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по позициям противника. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. По данным МЧС России от 20 сентября, общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб. В пунктах временного размещения в 32 регионах РФ находятся около 11 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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