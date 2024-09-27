Кабмин выделил еще более 6,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, которые покинули свое жилье из-за обстрелов. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. По данным МЧС России от 20 сентября, общая сумма выплат жителям составила 1,9 млрд руб. Финансовая помощь в связи с утратой имущества назначена 35 000 гражданам на общую сумму более 5 млрд руб. В пунктах временного размещения в 32 регионах РФ находятся около 11 000 человек.