МЧС: выплаты пострадавшим в Курской области превысят 9 млрд рублей

В Telegram-канале МЧС уточняют, что в общей сложности было принято более 6600 заявлений на единовременную матпомощь. В безопасные районы за прошедшую неделю убыли 207 человек. В 34 регионах России развернуты 216 пунктов временного размещения, в которых находятся 11 000 человек. В 60 ПВР Курской области размещены более 7600 человек.