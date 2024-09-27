МЧС: выплаты пострадавшим в Курской области превысят 9 млрд рублей
Пострадавшим жителям Курской области выплатят более 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Более 48 000 граждан получат свыше 7,2 млрд руб. в связи с утратой имущества. Выплаченная общая сумма по заявлениям о единовременной материальной помощи составила почти 2 млрд руб.
В Telegram-канале МЧС уточняют, что в общей сложности было принято более 6600 заявлений на единовременную матпомощь. В безопасные районы за прошедшую неделю убыли 207 человек. В 34 регионах России развернуты 216 пунктов временного размещения, в которых находятся 11 000 человек. В 60 ПВР Курской области размещены более 7600 человек.
По последним данным ведомства, с родственниками связались более 70 жителей приграничья. Всего с августа 843 человека воссоединились с семьями. Психологи МЧС России оказали помощь более 500 курянам. Общий объем доставленной гуманитарной помощи превысил 4600 т.
Пиротехники МЧС России в четырех муниципальных образованиях обнаружили и обезвредили более 20 взрывоопасных предметов. За весь период работы обследовано свыше 30 га и уничтожено 588 ВОП.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе по-прежнему действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Вооруженные силы России продолжают операцию в регионе.