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МЧС: выплаты пострадавшим в Курской области превысят 9 млрд рублей

Ведомости

Пострадавшим жителям Курской области выплатят более 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Более 48 000 граждан получат свыше 7,2 млрд руб. в связи с утратой имущества. Выплаченная общая сумма по заявлениям о единовременной материальной помощи составила почти 2 млрд руб.

В Telegram-канале МЧС уточняют, что в общей сложности было принято более 6600 заявлений на единовременную матпомощь. В безопасные районы за прошедшую неделю убыли 207 человек. В 34 регионах России развернуты 216 пунктов временного размещения, в которых находятся 11 000 человек. В 60 ПВР Курской области размещены более 7600 человек.

По последним данным ведомства, с родственниками связались более 70 жителей приграничья. Всего с августа 843 человека воссоединились с семьями. Психологи МЧС России оказали помощь более 500 курянам. Общий объем доставленной гуманитарной помощи превысил 4600 т.

Пиротехники МЧС России в четырех муниципальных образованиях обнаружили и обезвредили более 20 взрывоопасных предметов. За весь период работы обследовано свыше 30 га и уничтожено 588 ВОП.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе по-прежнему действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Вооруженные силы России продолжают операцию в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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