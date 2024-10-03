Суд признал законным приговор бывшим сотрудникам ОПК за госизмену
Верховный суд признал законным приговор экс-сотрудникам оборонного предприятия, бывшим супругам Роману и Татьяне Сидоркиным, осужденным на 13 и 17 лет лишения свободы за передачу сведений разведке Украины. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Рассмотрев жалобу на приговор Сидоркиным, Верховный суд решил оставить его без изменения. Татьяна проведет 13 лет в колонии общего режима, а Роман – три года в тюрьме и еще 14 – в колонии строгого режима. Также суд признал законным оштрафовать Сидоркина на 450 000 руб., а Сидоркину – на 350 000 руб.
Бывшие супруги признаны виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ), а также в приготовлении к совершению взрыва, направленного на повреждение объекта транспортной инфраструктуры (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Сидоркин также признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Суд вынес приговор Сидоркиным в конце июля 2023 г. Месяцем ранее в ФСБ сообщили, что два экс-сотрудника ОПК предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Отмечалось, что бывших супругов задержали весной 2022 г. По данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, использующихся для снабжения участников спецоперации.