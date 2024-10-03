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Суд признал законным приговор бывшим сотрудникам ОПК за госизмену

Ведомости

Верховный суд признал законным приговор экс-сотрудникам оборонного предприятия, бывшим супругам Роману и Татьяне Сидоркиным, осужденным на 13 и 17 лет лишения свободы за передачу сведений разведке Украины. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрев жалобу на приговор Сидоркиным, Верховный суд решил оставить его без изменения. Татьяна проведет 13 лет в колонии общего режима, а Роман – три года в тюрьме и еще 14 – в колонии строгого режима. Также суд признал законным оштрафовать Сидоркина на 450 000 руб., а Сидоркину – на 350 000 руб.

Бывшие супруги признаны виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ), а также в приготовлении к совершению взрыва, направленного на повреждение объекта транспортной инфраструктуры (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Сидоркин также признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Суд вынес приговор Сидоркиным в конце июля 2023 г. Месяцем ранее в ФСБ сообщили, что два экс-сотрудника ОПК предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Отмечалось, что бывших супругов задержали весной 2022 г. По данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, использующихся для снабжения участников спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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