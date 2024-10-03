Суд признал законным приговор бывшим сотрудникам ОПК за госизмену

Суд вынес приговор Сидоркиным в конце июля 2023 г. Месяцем ранее в ФСБ сообщили, что два экс-сотрудника ОПК предстали перед судом в Курской области по обвинению в передаче данных военной разведке Украины, а также подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Отмечалось, что бывших супругов задержали весной 2022 г. По данным ФСБ, они готовились к совершению взрывов на железнодорожных путях Курской и Белгородской областей, использующихся для снабжения участников спецоперации.