Павел Дуров опубликовал фотографию со старшей дочерьюДо этого основатель Telegram рассказал о наличии у него более сотни биологических детей
Основатель социальной сети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию со старшей дочерью в своем Telegram-канале.
«Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь объясняет мне, как запустить Telegram летом 2013 г. Она – настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», – подписал пост с фотографией Дуров.
Ранее Дуров подробно не рассказывал о своих собственных детях.
29 июля предприниматель признался в том, что в мире живет больше сотни его биологических детей. По словам Дурова, он 15 лет был активным донором спермы.
За четыре дня до этой новости Ирина Болгар заявила о том, что имеет троих детей от Павла: одну девочку 2013 г. р. и двух мальчиков 2016 г. р и 2017 г. р.
3 октября Дуров заявил, что они с Болгар никогда не были парой.