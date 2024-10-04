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Павел Дуров опубликовал фотографию со старшей дочерью

До этого основатель Telegram рассказал о наличии у него более сотни биологических детей
Ведомости

Основатель социальной сети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал фотографию со старшей дочерью в своем Telegram-канале.

«Пока мы терпеливо ждем, когда Google одобрит последнее обновление Telegram, давайте немного поностальгируем. Вот моя старшая дочь объясняет мне, как запустить Telegram летом 2013 г. Она – настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята», – подписал пост с фотографией Дуров.

Ранее Дуров подробно не рассказывал о своих собственных детях.

29 июля предприниматель признался в том, что в мире живет больше сотни его биологических детей. По словам Дурова, он 15 лет был активным донором спермы.

За четыре дня до этой новости Ирина Болгар заявила о том, что имеет троих детей от Павла: одну девочку 2013 г. р. и двух мальчиков 2016 г. р и 2017 г. р.

3 октября Дуров заявил, что они с Болгар никогда не были парой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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