Российские музыкальные сервисы начали помечать исполнителей-иноагентов

4 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что благодаря такой мере пользователи сервисов смогут принять «осознанное решение», хотят ли они поддерживать иноагентов. Он напомнил, что от количества прослушиваний зависит размер роялти артиста. В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России.