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Российские музыкальные сервисы начали помечать исполнителей-иноагентов

Ведомости

Российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировать исполнителей-иноагентов, убедился корреспондент «Ведомостей».

На площадках «Яндекс.Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» на главных страницах музыкантов появилась плашка «исполнитель признан иноагентом». В «VK Музыка» под именем исполнителя теперь есть надпись «материал создан при участии иноагента».

4 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что благодаря такой мере пользователи сервисов смогут принять «осознанное решение», хотят ли они поддерживать иноагентов. Он напомнил, что от количества прослушиваний зависит размер роялти артиста. В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России.

Сейчас в реестр иноагентов включены около 20 российских музыкантов, включая Земфиру, Монеточку, Noize MC, Леву Би-2, Моргенштерна (все признаны в РФ иноагентами) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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