Российские музыкальные сервисы начали помечать исполнителей-иноагентов
На площадках «Яндекс.Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» на главных страницах музыкантов появилась плашка «исполнитель признан иноагентом». В «VK Музыка» под именем исполнителя теперь есть надпись «материал создан при участии иноагента».
4 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что благодаря такой мере пользователи сервисов смогут принять «осознанное решение», хотят ли они поддерживать иноагентов. Он напомнил, что от количества прослушиваний зависит размер роялти артиста. В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России.
Сейчас в реестр иноагентов включены около 20 российских музыкантов, включая Земфиру, Монеточку, Noize MC, Леву Би-2, Моргенштерна (все признаны в РФ иноагентами) и др.