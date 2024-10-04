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Суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу Чекалиных

Ведомости

Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Вишняк является соучредителем фирмы Чекалина ООО «Лейтик мейкап».

Срок домашнего ареста соучредителя продлится до 26 ноября.

Ранее домашний арест установили и для Артема и Валерии Чекалиных. Он также продлится до 26 ноября. Бывшие супруги обвиняются в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Вину блогеры не признали.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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