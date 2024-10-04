Суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу Чекалиных
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя компании по продаже косметики Романа Вишняка, который проходит в качестве подозреваемого по делу блогеров Артема и Валерии (Лерчек) Чекалиных о незаконном выводе за границу 250 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Вишняк является соучредителем фирмы Чекалина ООО «Лейтик мейкап».
Срок домашнего ареста соучредителя продлится до 26 ноября.
Ранее домашний арест установили и для Артема и Валерии Чекалиных. Он также продлится до 26 ноября. Бывшие супруги обвиняются в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Вину блогеры не признали.