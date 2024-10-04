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Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших после взрыва на АЗС

Ведомости

Власти Дагестана выплатили семьям по 1 млн руб. на каждого погибшего в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы, сообщается на официальном сайте правительства республики. Общая сумма выплаченных средств составила 13 млн руб.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал соответствующее распоряжение. Оно предусматривает выплаты из резервного фонда кабмина республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также последствий стихийных бедствий.

«В ближайшее время планируется также выплатить денежные средства лицам, получившим травмы. Указанные средства будут выплачены по мере получения медицинских заключений с определением степени тяжести травмы», – сообщили в правительстве. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле у главы Дагестана Сергея Меликова.

Взрыв на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана случился вечером 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В результате ЧП пострадали более 20 человек. Меликов заявил, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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