Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших после взрыва на АЗС
Власти Дагестана выплатили семьям по 1 млн руб. на каждого погибшего в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы, сообщается на официальном сайте правительства республики. Общая сумма выплаченных средств составила 13 млн руб.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал соответствующее распоряжение. Оно предусматривает выплаты из резервного фонда кабмина республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также последствий стихийных бедствий.
«В ближайшее время планируется также выплатить денежные средства лицам, получившим травмы. Указанные средства будут выплачены по мере получения медицинских заключений с определением степени тяжести травмы», – сообщили в правительстве. Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле у главы Дагестана Сергея Меликова.
Взрыв на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана случился вечером 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В результате ЧП пострадали более 20 человек. Меликов заявил, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.