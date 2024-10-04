Власти Дагестана выплатили по 1 млн рублей семьям погибших после взрыва на АЗС

Взрыв на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана случился вечером 27 сентября. Здание АЗС было разрушено, прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В результате ЧП пострадали более 20 человек. Меликов заявил, что виновные в случившемся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим в результате взрыва выплатят от 250 000 до 500 000 руб.