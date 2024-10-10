Обладательницей Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала Хан Ган

Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 г. Четыре раза приз разделили между двумя победителями. На данный момент литературной премии удостоены 17 женщин. Самым молодым лауреатом был Редьярд Киплинг, который получил премию в 41 год. Самой пожилой лауреатке Дорис Лессинг было 88 лет, когда она была удостоена премии в 2007 г.