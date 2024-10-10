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Обладательницей Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала Хан Ган

Ведомости

Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию по литературе 2024 г. южнокорейской писательнице Хан Ган. Об этом сообщили на сайте комитета.

Премию присудили с формулировкой «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В комитете обратили внимание, что в своем творчестве Хан Ган «сталкивается с историческими травмами и невидимыми сводами правил» и в каждой из своих работ раскрывает хрупкость человеческой жизни. Она «обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми» и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе.

Хан Ган – дочь новелистки Хан Сун Вон, она родилась в 1970 г. в Кванджу, в 10 лет переехала в Сеул. В 1995 г. вышел ее дебютный роман «Любовь каторжника». Хан Ган в 2016 г. получила международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Тогда впервые международный Букер присудили южнокорейскому автору.

Лауреатом 2023 г. стал норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе. Многие литературные критики называют Фоссе «наследником» Генрика Ибсена. В 1996 г. Фоссе получил норвежскую «Премию Ибсена», а в 2010 г. – «Международную Премию Ибсена», которую неофициально называют «театральной Нобелевской премией».

Нобелевская премия по литературе присуждается с 1901 г. Четыре раза приз разделили между двумя победителями. На данный момент литературной премии удостоены 17 женщин. Самым молодым лауреатом был Редьярд Киплинг, который получил премию в 41 год. Самой пожилой лауреатке Дорис Лессинг было 88 лет, когда она была удостоена премии в 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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